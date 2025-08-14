Украина сохранила ограниченное количество советских ракетных комплексов «Точка-У», но их производство так и не было восстановлено после ударов по промышленным центрам, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Запад сократил военную помощь, что вынуждает Киев искать альтернативные способы пополнения арсеналов.

На Украине еще остались советские производства, советские технологии, ракеты, в том числе зенитные, переделанные под ракеты класса «земля — земля», которые они могут применять по наземным целям. У ВСУ остались, скорее всего, советские ракетные комплексы «Точка-У». Киев не смог наладить их производство после ударов по Харькову и Днепропетровску. Другие виды вооружения, оставшиеся у ВСУ, не могут заменить данный вид. Киев судорожно пытается чем-то их заменить, но у Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) это плохо получается. Помощь Запада сильно сократилась, поэтому Киев старается изо всех сил пополнить запасы, — пояснил Липовой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские военные нанесли удар по производству украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Он отметил, что это позволило задержать его разработку на четыре года. По его словам, Киев продолжает работу над проектом благодаря помощи западных спонсоров и ученых.