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24 июля 2025 в 12:40

Генерал ответил, почему ВСУ будет проще учиться полетам на Mirage 2000

Генерал Попов: ВСУ быстрее освоят Mirage 2000 из-за сходства с МиГ-29 и Су-27

Mirage 2000 Mirage 2000 Фото: Cui Xinyu/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины быстрее освоят полеты на Mirage 2000 из-за его сходства с МиГ-29 и Су-27, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, французские истребители имеют более привычную для украинских пилотов систему управления, чем американские F-16.

ВСУ будет немного проще осваивать Mirage 2000, чем F-16. Самолет имеет традиционную систему управления: ручка управления расположена по строительной оси самолета — между ног у летчика. У F-16 трудная система — джойстик находится на правом борту, а управление двигателем — на левом. Mirage 2000 более традиционный по построению логистики управления. Осваивать его легче, так как он ближе к нашим МиГ-29 и Су-27, которые уже на вооружении ВВС Украины, — пояснил Попов.

Он также отметил, что аэродинамическая схема Mirage 2000 с треугольным крылом требует дополнительного внимания и времени, которого у ВСУ нет. По его словам, переучивание пилотов ВСУ остается сложным процессом, особенно в условиях боевых действий.

Я также хотел бы обратить внимание на аэродинамическую схему Mirage 2000 с треугольным крылом, которая требует особого внимания. А у ВСУ не хватает времени на это, что сказывается на качестве подготовки. Напомню, что из 12-16 самолетов, которые Нидерланды поставили в прошлом году, сейчас осталось пять или шесть. Летать могут только пять. Половина самолетов уже потеряна всего за полгода. Это проблема номер один, которую сложно решить даже в мирное время, не говоря уже о боевых действиях. Организовать переучивание и обеспечить безопасность полетов — настоящая проблема, — резюмировал Попов.

Ранее стало известно о падении первого Mirage 2000, переданного Украине французскими властями. Согласно имеющейся информации, крушение самолета произошло по причине неполадок в авиационной технике, о чем летчик сообщил руководству.

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