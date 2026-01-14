Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве

Авиация НАТО осуществляет транспортировку новой партии военной помощи Вооруженным силам Украины в польский город Жешув, высказал мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это обусловлено острым дефицитом ресурсов у Украины.

Активность на территории польского Жешува объясняется тем, что на прошлой неделе было принято решение об очередной поставке большой партии вооружения и снарядов для Украины. Все это сейчас начало поставляться с различных военных баз Европы, в том числе часть поступает из-за океана. Все это объясняется катастрофическим положением Киева, нехваткой и боеприпасов, и военной техники, которую каждые сутки российская армия успешно перемалывает, — поделился Липовой.

По его мнению, решение о новой поставке ВСУ противоречит возможностям Евросоюза и НАТО. Липовой добавил, что они открыто признают факты истощения собственных запасов и затратного содержания Украины. По словам генерала, в Европе решается вопрос о поиске альтернативных источников финансирования Киева.

Ранее сообщалось, что в польский город Жешув, главный логистический узел для снабжения Вооруженных сил Украины, начали стягивать военную технику НАТО. Этот город служит ключевым центром для координации и транзита военных поставок для ВСУ.