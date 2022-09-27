FT: Евросоюз не сможет ввести санкции против России из-за трех стран FT: Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать ЕС ввести новые санкции против России

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Евросоюз намерен в среду вынести на обсуждение проект новых антироссийских санкций, чтобы к концу недели его принять, однако этого может не случиться из-за противоречивой позиции Венгрии, Кипра и Мальты, пишет Financial Times. Согласование всех санкций в Евросоюзе требует единогласия, что дает каждой стране-члену организации право вето.

Но этот календарь может легко сбиться, если Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть, — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg писал, что Венгрия и Кипр выступили против введения потолка цен на нефть из России. Их отказ от такой инициативы вставляет палки в колеса странам Евросоюза, выступающим за эту меру. Агентство ранее сообщило, что помимо лимита цен на нефть Евросоюз рассматривает другие возможные санкции против России. Обсуждаются контроль над поставками алмазов и запрет на некоторую продукцию, выполненную из стали.

27 сентября в МИД Японии сообщили, что Токио и Евросоюз сохранят в силе санкции против России и продолжат оказывать поддержку Украине. Япония продолжает накладывать на Россию санкции в отношении лиц и отраслей. Страна в конце сентября внесла в санкционные списки еще 21 российскую компанию, а также ввела запрет на экспорт товаров, которые могут быть связаны с химоружием.