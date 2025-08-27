Французский полковник Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании операций ВСУ против российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Revue militaire générale. Военный в статье «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» для журнала раскрыл детали работы в составе атташата в Киеве.

В биографии полковника отмечено, что он «был в командировке» на Украине. В статье Гонена описываются тактические аспекты украинского вторжения в Курскую область, а также операций ВС России в ДНР летом 2024 года. В публикации содержатся карты боевых действий в ДНР за июнь-август 2024 года.

В настоящее время Гонен руководит отделом анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» Сухопутных войск Франции. До этого он служил в Оперштабе Командования наземными силами французской армии, Генштабе ВС Франции и занимал другие должности.

Ранее основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что безопасность на Украине должна обеспечиваться исключительно миротворческими силами ООН. Такой подход, по его мнению, будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Эта идея прозвучала в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейские союзники якобы хотят ввести свои войска на Украину.