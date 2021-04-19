Фракция Зеленского потребовала разорвать дипотношения Украины и РФ

https://static.news.ru/photo/0c233f2a-a13d-11eb-aa53-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине следует разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны, говорится в заявлении фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде.

Такое заявление они сделали из-за эскалации напряжённости на российско-украинской границе. В тексте говорится, что Россия организовала кампанию информационно-психологического давления, а также ведёт военные приготовления на границе и в Крыму.

За последние несколько месяцев печально известная злая и неуважительная тональность высказываний высших российских чиновников и СМИ об Украине превратилась в язык ненависти. Российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении поставить край украинской государственности. <...> Действия России — экзистенциальная угроза Украине, — отмечается в заявлении, текст которого опубликовала в Facebook депутат фракции Елизавета Богуцкая.

Парламентарии считают, что Киев может воспринимать происходящее только как подготовку к вооружённой агрессии или масштабной военной провокации против Украины. В связи с этим они требуют разорвать дипотношения с РФ, внести в Раду законопроект «О территориальной обороне», произвести призыв резервистов, обратиться к странам Будапештского меморандума (США и Великобритания) за временной отправкой войск на территорию Украины, а также попросить помощи у партнёров и союзников.

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что вероятность вооружённого конфликта между Украиной и Россией близка к нулю. Концентрация российских войск у границ Украины является лишь демонстрацией силы.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.