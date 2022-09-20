Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций Евросоюза

Туристические визы необходимо включить в сферу санкций Европейского союза, такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел Финляндии. Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, Хельсинки считают важным предпринять подобные шаги для достижения «единой линии ЕС», передает РИА Новости.

Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России, — говорится в сообщении.

Кроме того, Финляндия просит Еврокомиссию дать рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, будут препятствовать въезду россиян на своей границе и начнут либо признавать визу недействительной, либо аннулировать ее.