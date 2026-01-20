«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно

Один из лидеров французских евроскептиков, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости ликвидации ЕС. По его мнению, Евросоюз с его тиранией и политическими неудачами стал пережитком прошлого, от которого пора избавиться навсегда. Реальны ли угрозы существованию ЕС? Кто еще выступает за демонтаж этой наднациональной структуры? И выгоден ли России такой развал? Обо всем этом в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Европа больше не едина

Филиппо поднял вопрос о «тиранической» сути Евросоюза и его незавидной судьбе в своем аккаунте в соцсети Х. Политик, сославшись на слова неназванного австралийского сенатора, написал:

«ЕС все чаще осуждают во всем мире, рассматривая его таким, какой он есть: фиаско, тирания, пережиток прошлого, который должен быть окончательно ликвидирован!»

И Филиппо — не единственный в Европе, кто придерживается этой позиции. В конце ноября 2025 года министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявила, что ЕС не позволяет провести в ФРГ структурные экономические реформы, являясь для отдельных европейских стран «регуляторным тормозом». Правда, она тут же оговорилась: мол, Евросоюз сам должен стремительно реформироваться, чтобы не проиграть в конкурентной гонке в условиях напряженности между США и Китаем.

Можно вспомнить и слова бывшего посла Польши в Латвии Ежи Новаковского — он на днях предсказал Евросоюзу скорый распад, если в его состав войдет Украина. При этом ранее появлялись слухи о желании польского президента Кароля Навроцкого вывести свою страну из состава ЕС — впрочем, они больше похожи на политические спекуляции польских элит.

Флориан Филиппо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто на самом деле хочет распада ЕС

Пока главной силой, выступающей за ограничение власти Евросоюза над его странами-участницами или вообще за его полный демонтаж, остаются евроскептики. Но они бывают очень разными.

«Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен ратуют за скорый развал ЕС на митингах перед своим электоратом. Но в высоких кабинетах риторика другая — речь идет уже о большем суверенитете национальных рынков, праве определять собственную миграционную политику и лишь ослаблении контроля со стороны Брюсселя.

На этом фоне политики вроде Филиппо пользуются большей популярностью у российских СМИ. Они, как правило, настроены более решительно — ЕС не устраивает их ни в каком виде. Нюанс только в том, что политический вес существенной части этих деятелей стремится к нулю.

Реален ли демонтаж ЕС

Выборы в Европарламент последних двух циклов — в 2019 и 2024 годах — показали, что фракции с подобными взглядами набирают лишь от 6% до 10% мест. Кроме того, эти силы разделены. Так, например, «радикальные» скептики из «Европы суверенных наций» в ходе последней избирательной кампании набрали 3,5% голосов. А более умеренный и разношерстный блок «Европейские консерваторы и реформисты» заручился 10,8% голосов. В него входят как консервативные представители немецкой «Семейной партии», так и либералы из словацкой «Свободы и Солидарности». Уровень их евроскептицизма пока не настолько высок, чтобы добиваться распада ЕС.

А есть еще и «Европейская народная партия» с 26,1% мест в Европарламенте, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» с 18,9% и «Патриоты Европы» с 11,7% депутатских мандатов. Данная партийная тройка — как раз за единый и неделимый ЕС несмотря ни на что.

Выборы в ЕП в 2019 году показывали даже более позитивные для евроскептиков цифры. Их умеренные и крайние силы тогда в совокупности набрали чуть больше 18% голосов. И тем не менее повлиять на политику ЕС в отношении внутренних проблем Союза или контактов с Россией они так и не смогли.

История с «Патриотами» Филиппо еще менее радостная. В оба избирательных цикла они не получили ни одного мандата в Европарламенте — столько же, сколько и в Национальном собрании Франции.

Европарламент Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем разваливать ЕС

Выходит, что скорый крах Евросоюза пока вызывает большие вопросы. С другой стороны, а нужен ли он России? Сегодня ЕС — это конгломерат очень разных по своим политическим и экономическим показателям государств. Так называемые «локомотивы» вроде Франции или Германии вынуждены тащить на себе откровенный балласт типа стран Прибалтики, Польши и недавно вступившей в Союз Финляндии. Финансовое бремя, которое ложится на более развитые европейские страны, ослабляет весь ЕС целиком — и для РФ это по умолчанию хорошо.

Не осталось ничего и от европейских единства и солидарности. Венгрия, Словакия, а теперь еще и Чехия идут совершенно не в ногу с остальным «европейским садом», так еще и вполне себе «мейнстримные» Франция и Италия не дают Брюсселю продавить вопрос с российскими активами. Продолжение финансирования Украины тоже вызывает в Европе все больше вопросов и споров. И сколько бы Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас ни умоляли всех сплотиться в едином порыве, это не работает.

Европейская бюрократическая машина буксует, стагнирует, а где-то уже и откровенно деградирует. И чем же это плохо для России?

Возможно, отчасти поэтому президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что мы совершенно не против вступления Украины в Евросоюз. Потому что такой шаг сделает жизнь и функционирование ЕС еще более сложным и нестабильным. А ослабление Союза в долгосрочной политической и экономической перспективе — это как раз то, что было бы очень интересно не только России, но и многим другим мировым игрокам от Азии до Африки включительно.

Читайте также:

Чехия денег не даст: почему Евросоюз начал «сливать» Украину

Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия

Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины