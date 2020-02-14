Согласно замыслу организаторов, некоторые инсталляции должны заставить посетителей задуматься о современных проблемах. Так, на одной из улиц робот пишет поэмы на асфальте, а плывущий в воздухе призрак «последнего кита» олицетворяет угрозу биологическому разнообразию планеты.
Ожидается, что яркое событие в этом году посетят десятки тысяч туристов.
Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября. Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов. Посетителям расскажут о развитии искусства с момента провозглашения независимости Индии в 1947 году. Кроме того, в программу войдут гастрономические фестивали.