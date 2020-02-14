https://static.news.ru/photo/f73253de-4fb8-11ea-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: brightbrussels/intagram.com

Шоу света Вright Brussels, которое проходит с 13 по 16 февраля в Брюсселе, посвящено экологии.

Гостей фестиваля ждёт девятикилометровый маршрут по исторической части города, где расположены десятки экспонатов. План прогулки был составлен властями совместно с местными жителями.

Согласно замыслу организаторов, некоторые инсталляции должны заставить посетителей задуматься о современных проблемах. Так, на одной из улиц робот пишет поэмы на асфальте, а плывущий в воздухе призрак «последнего кита» олицетворяет угрозу биологическому разнообразию планеты.

Ожидается, что яркое событие в этом году посетят десятки тысяч туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября. Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов. Посетителям расскажут о развитии искусства с момента провозглашения независимости Индии в 1947 году. Кроме того, в программу войдут гастрономические фестивали.