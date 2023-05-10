Европейские страны готовятся к росту числа туристов ЕТС: треть стран Европы в 2023 году уже перегнали показатели дисковидного периода по числу туристов

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Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции

Европейская комиссия по туризму (ЕТС) сообщила, что на туристическом рынке Европы наблюдается рекордный уровень бронирования, передает «Коммерсант» со ссылкой на доклад профильного сообщества. На это не повлияли ни перебои в работе британского транспорта, ни военный конфликт на Украине. Треть стран в 2023 году уже перегнали показатели дисковидного периода. Авиакомпании подбирают новых сотрудников, чтобы справится с ростом спроса на авиаперелеты.

Такие факторы, как снижение цен на топливо, замедление инфляции, а также более низкие риски рецессии окажут поддерживающее влияние на рынок туризма, несмотря на остающуюся рыночную неопределенность в связи с военным конфликтом на Украине. В целом же европейский туризм встречает 2023 год в довольно устойчивом положении. Данные по прибытиям показывают, что почти в одной трети стран этот показатель превысил данные 2019 года, а в 25% стран остается лишь на 10% ниже, — указано в докладе ЕТС.

Наибольшей популярностью среди путешественников пользуются Сербия (рост прибыли составил 32%) и Турция (21%). При этом международная прибыль Финляндии снизилась на 22%.

В феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19. По соглашению от февраля 2000 года, группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.