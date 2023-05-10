Европейская комиссия по туризму (ЕТС) сообщила, что на туристическом рынке Европы наблюдается рекордный уровень бронирования, передает «Коммерсант» со ссылкой на доклад профильного сообщества. На это не повлияли ни перебои в работе британского транспорта, ни военный конфликт на Украине. Треть стран в 2023 году уже перегнали показатели дисковидного периода. Авиакомпании подбирают новых сотрудников, чтобы справится с ростом спроса на авиаперелеты.
Такие факторы, как снижение цен на топливо, замедление инфляции, а также более низкие риски рецессии окажут поддерживающее влияние на рынок туризма, несмотря на остающуюся рыночную неопределенность в связи с военным конфликтом на Украине. В целом же европейский туризм встречает 2023 год в довольно устойчивом положении. Данные по прибытиям показывают, что почти в одной трети стран этот показатель превысил данные 2019 года, а в 25% стран остается лишь на 10% ниже, — указано в докладе ЕТС.
Наибольшей популярностью среди путешественников пользуются Сербия (рост прибыли составил 32%) и Турция (21%). При этом международная прибыль Финляндии снизилась на 22%.
В феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19. По соглашению от февраля 2000 года, группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.