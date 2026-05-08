Нидерланды предложили возобновить обсуждение изъятия российских активов на сумму €210 млрд (18,4 трлн рублей) для оказания помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Во время закрытых переговоров в Брюсселе эту идею министра финансов страны Элко Хейнен поддержали несколько его коллег из других государств ЕС.

Как отметили журналисты, возобновление дискуссии по активам может снова спровоцировать напряженность, которая возникла в прошлом году из-за этой темы. Министр финансов Нидерландов считает, что выделенного Киеву кредита в €90 млрд (7,9 трлн рублей) будет недостаточно для украинской экономики.

Ранее стало известно, что Европейский союз нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов. По данным из иска Центробанка РФ к Совету ЕС, Евросоюз обошел необходимость принимать такое решение единогласно.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство ЕС склонно к хищениям чужого имущества и денежных средств. Он подчеркнул, что доходы с замороженных российских активов Европе придется вернуть с процентами, а ответственные за принятые решения лица окажутся в долговой яме.