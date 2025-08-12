Европейцы обогнали американцев в одном вопросе касательно Украины

Европейские страны впервые превысили объемы американской военной помощи Украине, сообщает немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). Суммарные поставки вооружений из Европы достигли €35,1 млрд, что на €4,4 млрд больше аналогичного показателя США.

С начала конфликта и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее €35,1 млрд по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, на €4,4 млрд больше, чем США, — отмечается в исследовании института.

Особенностью последних месяцев стал переход от поставок из армейских запасов к промышленным заказам. Из €10,5 млрд, выделенных в мае-июне 2025 года, €4,6 млрд направлены на новые контракты с оборонными предприятиями. Подчеркивается, что военная помощь Киеву все больше определяется возможностями оборонной промышленности.

Ранее Financial Times со ссылкой на спутниковые данные сообщала, что площадь оборонных заводов в Европе начала увеличиваться в три раза быстрее и уже превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 год площадь предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.