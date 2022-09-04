Европарламент оценил значение месторождений газа на Кипре Глава Европарламента назвала важными для ЕС месторождения газа на Кипре

Фото: Социальные сети

Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала многообещающими месторождения газа на Кипре. Их обнаружили в исключительной экономической зоне острова. Слова главы Европарламента приводит газета «Катимерини», которой Метсола дала интервью перед своим визитом на Кипр 9 сентября.

По словам Метсолы, недавние открытия значительных запасов газа у берегов Кипра важны сразу по двум причинам, обе они связаны с энергетическим кризисом в Европе и заменой российского газа на другие источники топлива.

Во-первых, они обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран. <...> Во-вторых, сегодняшний кризис еще больше сблизил страны — члены Евросоюза, мы вырабатываем общие решения общих проблем. Это означает, что открытие крупных месторождений природного газа в одной стране является хорошей новостью для всего Блока и делает нас всех сильнее, — сказала глава Европарламента.

Об обнаружении крупных газовых залежей в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1 на глубине 2287 метров сообщили французская компания TotalEnergies и итальянская Eni. По предварительной оценке, объем газа составляет там примерно 2,5 трлн кубических футов (70 млрд кубометров). Кроме того, запасы газа на месторождении «Афродита» составляют 4,5 трлн кубических футов, на месторождении «Глафкос» — от 5 трлн до 8 трлн кубических футов.

Ранее стало известно, что поставки энергоресурсов «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизились на 37,4% за восемь месяцев в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, экспорт газа уменьшился до 82,2 млрд кубометров.