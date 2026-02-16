Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям Аналитик Турубар заявил об отказе Европы от американского ПО в оборонной сфере

Страны Европы вслед за Швейцарией начали отказываться от использования американского программного обеспечения в оборонной сфере, заявил председатель кластера искусственного интеллекта РАЭК Николай Турубар в беседе с «Вести.Ру». Причина — опасения, что спецслужбы США могут получить доступ к секретным данным через продукты американских компаний.

Эксперт пояснил, что программные продукты вроде Foundry и Gotham от компании Palantir работают в правовом поле Соединенных Штатов. Это теоретически позволяет американским спецслужбам получать доступ к информации клиентов без их уведомления.

Для государства, которое построено на идее нейтралитета и банковской тайны, намек даже на такой риск — это уже красная тряпка, — подчеркнул Турубар.

Он также отметил, что сомнения в надежности американского софта возникли не вчера. Поводом стали громкие скандалы с утечками данных, включая разоблачения Эдварда Сноудена и историю с Cambridge Analytica, которая собрала личную информацию миллионов пользователей Facebook (деятельность в РФ запрещена) без их согласия. Теперь европейские страны все чаще выбирают локальные платформы для оборонной сферы, добавил эксперт.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны — участницы ЕС в 2025 году нарастили военные расходы на 80%. По ее словам, такая статистика прослеживается в сравнении с показателями до начала специальной операции на Украине.