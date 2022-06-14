Еврокомиссия закупит 110 тысяч вакцин от оспы обезьян

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Европейский союз подпишет соглашение на поставку около 110 тысяч доз вакцин против оспы обезьян, заявила комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес, передаёт Reuters. Отмечается, что производитель — фирма Bavarian Nordic — начнет поставки с конца июня.

Вакцины будут закуплены за счет средств ЕС и доставлены в государства Союза. Отмечается, что первыми их получат страны с неотложными потребностями в препарате.

Известно, что производитель повысил прогноз финансовых результатов на этот год после заключения сделки с ЕС и других более мелких сделок на поставку своей вакцины.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных, таких как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцину, которая может защитить против оспы обезьян. Предполагается, что препараты против натуральной оспы помогут справиться и с этим заболеванием.