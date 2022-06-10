Роспотребнадзор назвал вакцину, которая может защитить против оспы обезьян Роспотребнадзор: вакцина против натуральной оспы, предположительно, защитит от обезьяньей

Фото: Matt Hunt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роспотребнадзор предполагает, что вакцинация против натуральной оспы поможет защититься от обезьяньей, следует из опубликованных методических рекомендаций ведомства. Отмечается, что в настоящее время массовое прививание не требуется.

Вакцина от оспы обезьян в мире в настоящее время не зарегистрирована. Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в Российской Федерации не предусматривается, — говорится в документе.

В США в мае начали доклинические испытания вакцины против оспы обезьян. Фармхолдинг Moderna занимается разработкой сразу четырех препаратов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для контактировавших с инфицированными оспой обезьян вводится карантин сроком на 21 день. В течение трех недель медики будут осуществлять динамический контроль за этой группой риска.