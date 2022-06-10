Роспотребнадзор предполагает, что вакцинация против натуральной оспы поможет защититься от обезьяньей, следует из опубликованных методических рекомендаций ведомства. Отмечается, что в настоящее время массовое прививание не требуется.
Вакцина от оспы обезьян в мире в настоящее время не зарегистрирована. Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в Российской Федерации не предусматривается, — говорится в документе.
В США в мае начали доклинические испытания вакцины против оспы обезьян. Фармхолдинг Moderna занимается разработкой сразу четырех препаратов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для контактировавших с инфицированными оспой обезьян вводится карантин сроком на 21 день. В течение трех недель медики будут осуществлять динамический контроль за этой группой риска.