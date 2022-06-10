Роспотребнадзор рассказал, что делать при контакте с больным оспой обезьян Роспотребнадзор: контактировавших с больными оспой обезьян будут изолировать на 21 день

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Лица, имевшие контакт с зараженными оспой обезьян, будут изолированы на 21 день, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что эти три недели за пациентами будут наблюдать медики.

...принимать меры по выявлению, изоляции и организации медицинского наблюдения в течение 21-го дня в отношении контактных лиц, – говорится в методических рекомендациях ведомства.

Пациенты с подозрением на оспу обезьян будут находиться под динамическим наблюдением. Это означает, что врачи будут проводить профилактические осмотры, а в случае ухудшения состояния назначат лечение.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вакцинация против натуральной оспы населения или групп риска в настоящее время не предусмотрена. Ранее ведомство подчеркивало, что в стране есть иммунная прослойка от оспы обезьян, необходимая для купирования болезни.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов назвал две неожиданные причины вспышки оспы обезьян в мире. Он предположил, что инфекция может быть связана с тем, что либо над вирусом поработали и он стал более заразным, либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась.