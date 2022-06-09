Названы две неожиданные причины вспышки оспы обезьян в мире Вирусолог Чепурнов назвал две неожиданные причины вспышки оспы обезьян в мире

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Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным, либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась, пишет URA.RU. Эксперт пояснил, что последний раз детально этот вирус изучался 50 лет назад. Тогда, по словам вирусолога, учёные установили, что инфекция легко пресекается эпидемиологическими методами, а также не очень распространяется.

За это время ситуация изменилась, поэтому одно из двух. Либо мы имеем дело с продуктом, генно-модифицированным чьими-то ручками, либо он так себя ведет, потому что иммунный статус человечества изменился в худшую сторону, — рассказал Чепурнов.

Он допустил, что кто-то мог провести селекцию вируса, чтобы сделать его более заразным. Чепурнов также добавил, что в природе существуют несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, которые плохо изучены.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в России ещё остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжёлый побочный эффект. Он уточнил, что один человек из 100 тысяч может остаться инвалидом или умереть после получения вакцины. Эксперт рассказал, что после избавления от необходимости в применении этого препарата «врачи вздохнули с облегчением».