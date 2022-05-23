Стало известно, у кого есть иммунитет к оспе обезьян В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в России иммунной прослойки от оспы обезьян

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Роспотребнадзор сообщил, что в России есть иммунная прослойка от оспы обезьян, необходимая для купирования болезни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Объясняется это действующей в стране программой вакцинации против натуральной оспы.

Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что те, кто прививался от натуральной оспы, имеют иммунитет к оспе обезьян. Предполагается, что если человек и будет инфицирован, то, скорее всего, перенесёт инфекцию в лёгкой форме.

В ведомстве также подчеркнули, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая. Причиной этого является ограничение авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания. Тем не менее Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль на границе.

Ранее стало известно, может ли оспа обезьян вызвать пандемию. Вирусолог Александр Шестопалов подчеркнул, что в настоящее время речь идёт только о единичных случаях заболевания, даже не о вспышках.