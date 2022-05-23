Стало известно, может ли оспа обезьян вызвать пандемию Вирусолог Шестопалов: вирус оспы обезьян вряд ли сможет вызвать пандемию

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Вирус оспы обезьян, как и другие известные науке вирусы оспы, отличается стабильностью, поэтому имеет минимальный шанс вызвать пандемию, считает директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что в настоящее время речь идёт только о единичных случаях заболевания, даже не о вспышках.

Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой — скорее отрицательный, — сказал Шестопалов.

Он подчеркнул, что оспа обезьян и раньше встречалась за пределами Африки, однако серьезных вспышек не было. Ученый отметил, что также не были зафиксированы случаи заболевания, связанные с обезьяньим питомником в Адлере (НИИ медицинской приматологии).

Шестопалов заявил, что в случае необходимости медицина сможет быстро развернуть производство вакцины для нуждающихся в прививках. Он также отметил, что привитые от натуральной оспы защищены на 100% и не нуждаются в ревакцинации.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на территории страны нет ни одного случая заражения оспой обезьян. Он заверил, что в российских медучреждениях есть необходимые средства диагностики, включая тест-системы, для выявления инфицирования, а также лекарства для лечения этого заболевания.