ЕС считает, что разногласия между Европой и США не исчезнут при Байдене

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Разногласия между Евросоюзом и США не исчезнут с приходом к власти демократа Джо Байдена, но есть шанс построить новые отношения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки, — рассказал Мишель, выступая в Европарламенте.

Он обратился к Байдену с предложением строить новые отношения ради более сильной Америки и Евросоюза, а также лучшего мира.

Политик считает, что стороны должны совместно бороться с распространением коронавирусной инфекции и климатическими изменениями, работать над цифровой трансформацией и безопасностью, сообщает ТАСС.

Америка, как видно, изменилась, и мир изменился. И Евросоюзу, возможно, необходимо измениться. ЕС не должен ни у кого просить разрешения принимать собственные решения, — подчеркнул Мишель.

Ранее глава Евросовета заявил, что Евросоюз должен создать «амбициозный союз» с США, которые он назвал самым близким другом и партнёром.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что основными приоритетами при работе между Берлином и Вашингтоном при Байдене станет борьба с пандемией коронавирусной инфекции, обеспечение свободной торговли и борьба с изменением климата, писал NEWS.ru.