ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

Европейский союз принял экономические секторальные санкции против Белоруссии, сообщает Совет ЕС на своём сайте.

Евросоюз вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Также экономические санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку или экспорт любому лицу в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для использования средств связи.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи в соответствии с соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи.

В заявлении подчёркивается, что ограничительные меры приняты в качестве ответа на грубые нарушения прав человека в Белоруссии, а также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна примет ответные меры на санкции. По его словам, соответствующая служба изучает текст санкций против граждан и предприятий Белоруссии.