ЕС пригрозил Twitter запретом Еврокомиссар Бретон: Twitter заблокируют в ЕС в случае несоблюдения правил

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Евросоюз может запретить использование Twitter на своей территории в случае, если соцсеть не будет следовать европейским правилам относительно модерирования контента, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В интервью медиагруппе Funke он подчеркнул, что в ЕС внимательно следят за тем, что происходит в Twitter после приобретения соцсети американским бизнесменом Илоном Маском.

Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Twitter после приобретения Илоном Маском. И я могу вас заверить, что птица будет летать по европейским правилам <...> Совершенно ясно, что если Twitter не будет придерживаться правил, то мы можем выписать штраф. А если нарушения правил продолжатся, то мы можем отключить платформу в Европе, — сказал Бретон.

Он напомнил, что встречался с Маском в Техасе, когда бизнесмен еще размышлял над покупкой соцсети. По словам Бретона, тогда он сказал миллиардеру, какие критерии будут работать для системной платформы. Также еврокомиссар добавил, что до Рождества они проведут еще одну встречу.

Ранее Маск обнародовал информацию об участии Twitter в сокрытии скандала с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. Информацию предприниматель передал журналисту Substack Мэтту Тайбби. В частности, Маск поделился с репортером скриншотом файлов Twitter, в которых говорится, что команда президента США Байдена требовала многократно удалять посты из соцсети. Предыдущая команда Twitter соглашалась удалять их и исполняла поручения.

Twitter удалял ссылки на публикации New York Post о Хантере Байдене, ставя предупреждение, что переход по ним может быть «небезопасным», скрывая таким образом скандал с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержались подробные описания его деловых сделок за границей.