ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров Евросоюз и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле

Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) подписали соглашение о свободной торговле, против которого уже год выступают европейские фермеры. Церемония подписания прошла в Парагвае с участием лидеров государств, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба ЕК.

Главное в соглашении с МЕРКОСУР — это торговля, а не таможенные пошлины, — заявила фон дер Ляйен, пообещав, что документ принесет Европе процветание.

Однако фермеры в ЕС опасаются, что наплыв дешевой сельхозпродукции из Латинской Америки разрушит их традиционную модель ведения хозяйства. Подписание соглашения поддержали правые фракции в Европарламенте, в частности французские «Патриоты». До этого они инициировали вотум недоверия фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране. Несмотря на зимнюю погоду, аграрии использовали тракторы для перекрытия движения на стратегических участках дорожной сети Валлонии.