Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 20:04

ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров

Евросоюз и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) подписали соглашение о свободной торговле, против которого уже год выступают европейские фермеры. Церемония подписания прошла в Парагвае с участием лидеров государств, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба ЕК.

Главное в соглашении с МЕРКОСУР — это торговля, а не таможенные пошлины, — заявила фон дер Ляйен, пообещав, что документ принесет Европе процветание.

Однако фермеры в ЕС опасаются, что наплыв дешевой сельхозпродукции из Латинской Америки разрушит их традиционную модель ведения хозяйства. Подписание соглашения поддержали правые фракции в Европарламенте, в частности французские «Патриоты». До этого они инициировали вотум недоверия фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что бельгийские фермеры начали массовые акции протеста, заблокировав несколько ключевых автомагистралей в стране. Несмотря на зимнюю погоду, аграрии использовали тракторы для перекрытия движения на стратегических участках дорожной сети Валлонии.

Евросоюз
сделки
фермеры
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Как зарабатывать на автомобильном тюнинге прямо в своем гараже: 5 шагов
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.