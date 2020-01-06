https://static.news.ru/photo/0f50d0f6-321f-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз хотел бы, чтобы визит иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа состоялся в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

При этом необязательно, чтобы приезд Зарифа произошёл перед или во время внеочередного совета глав МИДов стран ЕС, назначенного на 10 января, передаёт РИА Новости.

Визит министра Зарифа в Брюссель для продолжения сотрудничества с главой дипломатии ЕС не имеет прямой связи с Советом глав МИД стран Евросоюза, — пояснил Стано.

Однако представитель ЕК по-прежнему так и не подтвердил приезд главы иранского министра иностранных дел в Брюссель. Стано пообещал сообщить информацию об этом, как только сам её получит.

В Брюссель Зарифа в первых числах января пригласил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Темой для диалога должны стать пути деэскалации в регионе после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Боррель сообщил, что на предстоящем внеочередном заседании совета глав МИДов ЕС речь пойдёт и о последних событиях в Иране.

Помимо ракетного удара по американским базам в Ираке речь пойдёт ещё и о заявлении Тегерана об отказе от соблюдения ограничений в сделке по ядерной программе. Евросоюз считает важным, чтобы Иран вернулся к исполнению ядерной сделки.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, журналист Bloomberg назвал традиционными действия Ирана против США. Он отметил, что страна Ближнего Востока вряд ли ограничится одним ударом.