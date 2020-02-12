Позиция украинских властей относительно проведения в Донбассе остаётся неизменной, заявил новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, голосование не состоится без возвращения под контроль Киева участка границы с Россией, так как такое положение не соответствует нормам украинского законодательства.
Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооружённые люди и граница не находится под контролем правительства, — сказал он.
Ермак подчеркнул, что выборы будут проводиться в соответствии на 100% с законами страны,
Как писал NEWS.ru, Ермак считает, что у Москвы есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.
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