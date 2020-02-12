https://static.news.ru/photo/c87a7050-4d7c-11ea-a107-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Позиция украинских властей относительно проведения в Донбассе остаётся неизменной, заявил новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, голосование не состоится без возвращения под контроль Киева участка границы с Россией, так как такое положение не соответствует нормам украинского законодательства.

Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооружённые люди и граница не находится под контролем правительства, — сказал он.

Ермак подчеркнул, что выборы будут проводиться в соответствии на 100% с законами страны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Ермак считает, что у Москвы есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.