Эрдоган лидирует на выборах в Турции после обработки 85% бюллетеней

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Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах президента Турции с результатом 50,30% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу пока получает 43,91%, сообщает государственный телеканал TRT Haber. Подсчитаны голоса с более чем 85% избирательных участков.

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, единого кандидата от «Республиканского альянса», стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. В выборах также принимает участие кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался от участия за три дня до выборов, но его имя осталось в бюллетенях. Если ни один из кандидатов не достигнет 50% голосов, второй тур президентских выборов будет проведен 28 мая.

Ранее сообщалось, что в Турции три человека скончались на участках для голосования в ходе выборов президента страны и парламента. В провинции Риза умер 64-летний член избиркома Шереф Курт. Мужчина потерял сознание в результате приступа и скончался до прибытия врачей. В провинции Трабзон умерла 75-летняя Айсель Улусой, которой стало плохо в кабинке для голосования. Прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа. От инфаркта скончался в провинции Гиресун мужчина в возрасте 85 лет.