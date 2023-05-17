Энергоэксперт раскрыл причины проблем с поставками газа в Европе Энергоэксперт Правосудов: проблемы с газом в Европе начались из-за разрыва отношений с Россией

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Проблемы с поставками газа в Европе носят искусственный характер и в первую очередь связаны с политическим разрывом отношений с Россией, считает энергоэксперт Сергей Правосудов. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», он отметил, что Запад самостоятельно отказался от топлива, поставляемого из России и Ирана, которые являются главными в мире странами по запасам газа.

Они [европейцы] не могут рассчитывать на стабильность поставок на свой внутренний рынок в ситуации, когда они добровольно под эгидой санкций решили отказаться от России — главной в мире страны по запасам газа — и от Ирана, который занимает второе место в этом рейтинге, — пояснил эксперт.

По словам Правосудова, политические ограничения сделали газ для Европы дорогим и труднодоступным, а также привели к закрытию крупных производств в странах ЕС. Эксперт уточнил, что замену «Газпрому» европейцам найти не удастся. Решение проблемы лежит в возобновлении отношений с Россией, но сделать это в условиях украинского кризиса не представляется возможным, считает он. Правосудов не исключает, что после окончания кризиса страны Запада постараются восстановить экономические отношения с Москвой, в том числе и по газовому направлению.

Погодные условия, которые в странах Европы называют еще одним газовым риском, никак не зависят от человеческого фактора, уточнил эксперт. Правосудов объяснил, что зависимость энергетического рынка от них существовала всегда.

Эксперт добавил, что повлиять на поставки газа может Китай, который вышел из-под коронавирусных ограничений. Если в стране начнется поступательный рост, китайские регионы увеличат потребление топлива. В связи с этим цены на газ в Азии вырастут, спровоцировав симметричную ситуацию на европейском рынке, предупредил Правосудов.

Издание Politico ранее сообщило, что страны Евросоюза вряд ли договорятся о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из РФ. Основные параметры нового пакета санкций почти сформированы, попытка включить в него «столь серьезную меру вряд ли удастся».