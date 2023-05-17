Стало известно, что ЕС не запретит импорт трубопроводного газа из России Politico: запрета на импорт трубопроводного газа из РФ в 11-м пакете санкций ЕС не будет

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза вряд ли договорятся о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из РФ, сообщает издание Politico. По данным его источника в дипломатических кругах ЕС, основные параметры нового пакета санкций почти сформированы и попытка включить в него «столь серьезную меру вряд ли удастся».

Вряд ли [эта идея] сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от [подобных] поставок [из России], — пояснил собеседник издания.

Газета Financial Times 14 мая рассказала, что страны «Группы семи» (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций собирались запретить импорт трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва прежде уменьшила поставки. Такой запрет препятствовал бы возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что 11-й пакет санкций против России, вероятнее всего, будет введен в мае. Он при этом не стал уточнять конкретные даты возможного принятия документа. Дипломат отметил, что содержание нового пакета ограничительных мер остается на стадии обсуждения.