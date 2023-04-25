В Европе рассказали, когда примут 11-й пакет антироссийских санкций Глава МИД Польши Рау: Евросоюз примет 11-й пакет антироссийских санкций в конце мая

Фото: Mateusz Marek / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что 11-й пакет санкций против России, вероятнее всего, будет введен в мае текущего года, передает ТАСС. Он при этом не стал уточнять конкретные даты возможного принятия документа. Дипломат при этом отметил, что содержание нового пакета ограничительных мер остается на стадии обсуждения.

Конечно же, пока все это находится на этапе обсуждения. Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя, — сказал Рау.

Он при этом добавил, что ожидает, что в новый пакет санкций будут включены персональные меры в отношении российских граждан, которые были причастны к вывозу украинских детей.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц сообщила, что Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции. Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.