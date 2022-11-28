Энергоэксперт оценил решение законсервировать «Северный поток — 2» Энергоэксперт Митрахович: решение законсервировать СП-2 является единственным логичным решением

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Решение законсервировать «Северный поток — 2» является единственным логичным решением, так как пока неясно, когда ситуация насчет его дальнейшего использования прояснится, рассказал «360» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, на данный момент нет уверенности, что вторую нитку газопровода введут в эксплуатацию, так как Германия не стремится к этому. Специалист уточнил, что на ситуацию с СП-2 может повлиять изменение отношений между Россией и Европой, а пока следует законсервировать его «до лучших времен».

Пока нет предположений, что вторую нитку «Северного потока — 2» введут в эксплуатацию. Нет никаких сигналов, что Германия на это пойдет. Логично, что его нужно законсервировать до лучших времен, а там уже смотреть по обстоятельствам, что с ним будет, — отметил Митрахович.

Энергоэксперт добавил, что отдельные элементы оборудования на «Северном потоке — 2», например турбины «Ладога», можно было бы снять и направить на другие направления.

Руководство российской транснациональной энергетической компании «Газпром» ранее приняло решение законсервировать оборудование на станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Отмечается, что после диверсии на обоих газопроводах эксплуатация оборудования была вынужденно приостановлена. По информации издания, перенос оборудования на другие объекты также не рассматривается.