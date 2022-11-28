«Газпром» законсервирует оборудование после диверсии на «Северных потоках»

Фото: gazprom.ru

Руководство российской транснациональной энергетической компании «Газпром» приняло решение законсервировать оборудование на станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что после диверсии на обоих газопроводах эксплуатация оборудования была вынужденно приостановлена. По информации издания, перенос оборудования на другие объекты также не рассматривается.

Сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен, — сказано в публикации.

Собеседник газеты добавил, что после консервации оборудование останется на станциях.

Продюсер британского телеканала BBC ранее опубликовал новые кадры разрушений на «Северных потоках» после диверсии. На видеозаписи можно увидеть, что бетонная оболочка трубы полностью разрушилась, а на месте взрыва метал разорван. Всего на месте происшествия в результате взрыва оторван участок трубы длиной приблизительно 50 метров.

Эксперты с уверенностью отмечают, что такие последствия можно наблюдать лишь при взрыве. Для полного восстановления возможности прокачки газа по трубопроводам необходимо провести масштабные ремонтные работы.