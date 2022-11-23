Появились новые кадры с места диверсии на «Северных потоках»

Фото: kustbevakningen

Продюсер британского телеканала BBC опубликовал на своей странице в Twitter новые кадры разрушений на «Северных потоках» после диверсии. На видеозаписи можно увидеть, что бетонная оболочка трубы полностью разрушилась, а на месте взрыва метал разорван. Всего на месте происшествия в результате взрыва оторван участок трубы длиной приблизительно 50 метров.

Эксперты с уверенностью отмечают, что такие последствия можно наблюдать лишь при взрыве. Для полного восстановления возможности прокачки газа по трубопроводам необходимо провести масштабные ремонтные работы.

Расследование взрывов на «Северных потоках» будут затягивать — это делается для того, чтобы не называть предполагаемых инициаторов диверсии, такой прогноз ранее дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По его словам, о том, кто и как решился на этот шаг, общество сможет узнать только через несколько лет из рассекреченных материалов.

Аналитик добавил, что «сенсационных разоблачений» ждать не стоит. При этом он отметил, что подтверждение прокуратуры Швеции факта диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это «просто конкретизация того, что было известно с самого начала, что имел место теракт».