Энергетик прокомментировал идею ЕК изымать сверхприбыль энергокомпаний Энергетик Митрахович: изъятие энергетических сверхдоходов снизит доверие бизнеса к властям

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Еврокомиссия (ЕК) предложила в качестве борьбы с ростом цен на коммунальные услуги временно изымать сверхприбыль у нефтяных, газовых и угольных компаний, чьи доходы в 2022 году выросли более чем на 20% по сравнению со средним показателем за три минувших года. Страны Европы ожидают привлечь €140 млрд «солидарных взносов», которые распределят между потребителями для снижения цен на электричество. Данная инициатива «дестимулирует предпринимателей» и сформирует кризис доверия к властям со стороны бизнеса, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Энергетик также отметил, что подобные меры могут распространиться и на другие сектора производства, пишет журнал «Компания».

Это не сможет работать долгое время, могут быть очень серьезные последствия, например, кризис доверия в отношении властей со стороны бизнеса, кризис недостаточных инвестиций, — отметил эксперт.

Митрахович считает, что изъятие сверхдоходов у энергетических компаний только на время стабилизирует ситуацию. Однако, по его словам, чтобы снизить цены на электроэнергию, страны вынуждены будут пойти либо на повышение налогов, либо на денежную эмиссию.

Для того чтобы в Великобритании цена домохозяйств на коммунальную электроэнергию не выросла за £2500 фунтов за год, нужно потратить 5% ВВП. А где деньги взять? Надо либо налоги увеличивать, в том числе для электроэнергетических компаний, либо правда печатать деньги, но это спровоцирует инфляцию и дефляцию собственной валюты, — объяснил Митрахович.

ЕК планирует собрать с топливных и энергокомпаний ЕС до €257 млрд в 2022 году, €140 млрд из которых — за счет «взносов солидарности» с углеродных компаний и еще €117 млрд — за счет потолка прибыли на энергию с низким уровнем себестоимости. Теперь предложения ЕК предстоит рассмотреть министрам энергетики стран Евросоюза на заседании 30 сентября.

Еврокомиссар Кадри Симсон ранее заявила, что Еврокомиссия пока не готова внести предложение по введению потолка цен на российский газ. По ее словам, для решения этого вопроса потребуется дополнительная работа. Еврокомиссар отметила, что в эту среду, 14 сентября, ЕК представит окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом. Туда войдет лимит на использование электричества в пиковые часы, а также специальные налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.