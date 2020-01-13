https://static.news.ru/photo/b821e1d4-3602-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Мирослав Марчек Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Бывший военнослужащий Мирослав Марчек в ходе заседания специального криминального суда в городе Пезинок в Словакии признал себя виновным в убийстве журналиста Яна Куцяка, расследовавшего налоговое мошенничество чиновников, и его девушки.

Признание ответственности за расправу над репортёром может помочь экс-военному избежать пожизненного лишения свободы, отмечает Reuters.

Двое других ответчиков по делу, в том числе бизнесмен, один из богатейших людей страны Мариан Кочнер, которым были предъявлены обвинения в том, что они заказали убийство, назвали себя невиновными. Ещё один подозреваемый, который, как считает полиция, помогал Марчеку, не стал делать заявления в суде.

Кроме того, фигурант дела Золтан Андрушко в декабре 2019 года признал вину в посредничестве и был приговорён к 15 годам тюремного заключения.

Как писал NEWS.ru, журналист Ян Куцяк и его возлюбленная были убиты в феврале 2018 года. Мужчина погиб от выстрела в грудь, его подруга скончалась от пулевого ранения головы. Убийства привели к массовым протестам и отставке премьера Роберта Фицо.