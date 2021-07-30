Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником Зеленского

На Украине подрались бывший секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Данилюк и советник главы офиса президента Тимофей Милованов, сообщает «Украинская правда» (не работает на территории России).

Инцидент произошёл 31 июля на дне рождения Данилюка. После словесной перепалки именинник потребовал, чтобы Милованов покинул мероприятие. Но этого не произошло, и бывший и действующий чиновники подрались. Данилюк ударил своего оппонента в глаз.

Причиной конфликта стала политика. Советник главы офиса Зеленского попрекнул экс-секретаря СНБО тем, как он «во времена Януковича работал», а Данилюк возмутился и заявил, что был на Майдане с первых дней его появления.

Позже пострадавший Милованов назвал своего оппонента неадекватным. Он подчеркнул, что его нельзя допускать к государственной службе и в США экс-чиновник оказался бы за решёткой.

Ранее в Киеве радикалы напали на белорусов, вышедших к посольству своей страны на Украине. Позже двоих участников драки задержали силовики.