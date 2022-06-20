Экс-подполковник СБУ показал секретную тюрьму в аэропорту Мариуполя Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал о секретной тюрьме в аэропорту Мариуполя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме-«библиотеке», которая в 2014–2015 годах использовалась Украиной для содержания сторонников ДНР и ополченцев. После освобождения Мариуполя он снял видеоэкскурсию по городскому аэропорту, где она и находилась, сообщает РИА Новости.

Весь этот зал, вестибюль терминала, был расположением добровольческого батальона МВД Украины «Днепр» из Днепропетровска. Прямо здесь стояли походные кровати, шкафы, ширмы, — пояснил бывший сотрудник СБУ.

По его словам, тюрьма располагалась с правого бока терминала, где находились холодильники ресторана, приспособленные под камеры. На видео Прозоров показывает, куда приезжали автомобили с задержанными, как их вели в тюрьму. Он также показал две камеры и помещения для допросов.

Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята... Здесь только утеплитель, — пояснил экс-подполковник СБУ.

Он считает, что снимали покрытие, чтобы скрыть следы, которые могли оставить задержанные.

Ранее стало известно, что Василий Прозоров заявил: первые секретные тюрьмы на Украине появились в период президентства Виктора Ющенко и были созданы Центральным разведывательным управлением США. По его словам, предполагалось, что в них будут содержаться подозреваемые в международном терроризме, не являющиеся гражданами Украины.