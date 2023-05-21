Экс-канцлера Германии Шредера не позвали на юбилей собственной партии Экс-канцлера ФРГ Шредера не пригласили на юбилей его партии из-за связей с РФ

Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не пригласили на празднование 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ), в которой он состоит. Причиной подобного назвали его связи с Россией. Об этом сообщает RND. При этом известно, что политик будет фигурировать в видеоролике об истории партии, который покажут 23 мая на празднике в Берлине.

В настоящее время нам не о чем говорить друг с другом, — заявил генеральный секретарь партии Кевин Кюнерт.

Он пояснил появление Шредера в праздничном видео тем, что тот был «частью социал-демократической истории» и подчеркнул, что нынешний разрыв не является «историческим», он связан с текущей позицией политика.

На неделе Федеральная арбитражная комиссия CLGU отклонила ходатайство об исключении экс-канцлера из партии. При этом весной 2022 года Шредер был лишен части привилегий — был закрыт его офис. Пенсия и охрана для бывшего канцлера Германии были сохранены.

Ранее стало известно, что Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше. По данным СМИ, Национальная прокуратура Польши получила уведомление о возможном совершении преступления бывшим канцлером и данные сведения были включены в расследование.

Также сообщалось, что Шредер принял участие в традиционном торжественном приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы, чем вызвал возмущение местных СМИ. Телерадиокомпания Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обвинила политика в сотрудничестве с посольством в интересах России.