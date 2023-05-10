Экс-канцлера ФРГ Шредера осудили за визит в посольство России на 9 Мая Немецкие СМИ возмутились присутствием Шредера на приеме в посольстве России

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Герхард Шредер

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер принял участие в традиционном торжественном приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы, чем вызвал возмущение местных СМИ. Телерадиокомпания Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обвинила политика в сотрудничестве с посольством в интересах России.

Издание Bild назвало событие в российском посольстве «вечеринкой» и заявило, что экс-канцлер принял «участие в празднике в плохой компании».

Кроме Шредера на встрече также были замечены бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат Левой партии Клауцс Эрнст.

Ранее стало известно, что полиция Латвии задержала 9 мая 17 человек в связи с возложением цветов на разобранные мемориалы советским воинам и демонстрацией символов, запрещенных в стране. Кроме того, было возбуждено 23 административных и 4 уголовных дела. В апреле латвийский сейм утвердил закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы, учрежденного в честь начала создания Евросоюза.