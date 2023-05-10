В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая В Латвии задержали 17 человек и возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Полиция Латвии сообщила о задержании 17 человек 9 мая в связи с возложением цветов на разобранные мемориалы советским воинам и демонстрацией символов, запрещенных в стране. Кроме того, было возбуждено 23 административных и 4 уголовных дела.

Было арестовано 17 человек. Было начато 23 дела об административных нарушениях и четыре уголовных дела, — говорится в сообщении местных правоохранителей.

Полиция также напомнила, что до 7:00 10 мая (по московскому времени) использование пиротехники запрещено. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В МИД страны добавили, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии».

В апреле латвийский сейм утвердил закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы, учрежденного в честь начала создания Евросоюза. В принятом сеймом документе сказано, что он преследует цели защиты интересов государства и недопущения беспорядков. Также в нем подчёркивается, что решение принято в знак солидарности с Украиной.