Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине

Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Герхард Шредер

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше, сообщает польская радиостанция RMF FM. По ее информации, Национальная прокуратура Польши получила уведомление о возможном совершении преступления бывшим канцлером и данные сведения были включены в расследование.

Из полученных документов следует, что немецкий политик мог «использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны Евросоюза и Украину».

Кроме того, Варшава пытается установить, какую роль в подготовке военной операции РФ на Украине сыграл бывший канцлер. Польская прокуратура также обращает внимание, что Шредер не дистанцировался от Кремля после начала СВО и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях, указывает RMF.

Ранее Шредер принял участие в традиционном торжественном приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы, чем вызвал возмущение местных СМИ. Телерадиокомпания Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обвинила политика в сотрудничестве с посольством в интересах России. Издание Bild назвало событие в российском посольстве «вечеринкой» и заявило, что экс-канцлер принял «участие в празднике в плохой компании».