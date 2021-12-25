Экс-канцлер Австрии Курц нашёл работу в США 

Ушедший с должности на фоне коррупционного расследования бывший канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в США. Как сообщает издание Österreich, политик нашёл себе работу в сфере инвестиций, в год ему будут платить полмиллиарда евро.

По данным источников в окружении Курца, экс-канцлер подписал контракт с одной из частных фирм ещё до католического Рождества, 25 декабря. Его будущий годовой доход оценили в €500 тысяч (41,5 млн рублей). Также сообщается, что он уедет в США уже в конце января 2022 года.

Курц ушёл в отставку с должности канцлера Австрии 9 октября. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой. Пост канцлера республики занял Александер Шалленберг. В декабре он заявил, что окончательно покидает политику.

Как сообщалось, против Курца и девяти его приближённых ведётся дело о коррупции и взяточничестве. Речь идёт о предполагаемом подкупе СМИ в 2016–2018 годах ради публикаций опросов, содержащих положительные отклики об Австрийской народной партии. Позднее экс-канцлера лишили депутатской неприкосновенности.