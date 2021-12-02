Бывший канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своём окончательном уходе из политики. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Он ушёл в отставку с должности канцлера республики 9 октября.

По данным издания, после ухода Курца его пост главы Австрийской народной партии (АНП), скорее всего, займёт министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Курц ушёл в отставку с должности канцлера Австрии 9 октября. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой. Пост канцлера республики занял Александер Шалленберг.

Против Курца и девяти его приближённых ведётся дело о коррупции и взяточничестве. Речь идёт о предполагаемом подкупе СМИ в 2016–2018 годах ради публикаций опросов, содержащих положительные отклики об Австрийской народной партии. Позднее экс-канцлера лишили депутатской неприкосновенности.

Ранее за окончательный уход Курца из политики выступило более 60% населения страны. Таковы данные опроса общественного мнения, который проводился для агентства печати АРА и телеканала ATV. За то, чтобы он остался, выступили лишь 27% жителей страны. В качестве наиболее подходящего политика на должности руководителя АНП граждане видят действующего канцлера Шалленберга.