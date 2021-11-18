Парламент Австрии лишил неприкосновенности экс-канцлера Себастьяна Курца

Лидер Австрийской народной партии и бывший канцлер республики Себастьян Курц лишён депутатской неприкосновенности. Решение снять её принял Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента, сообщает РИА Новости.

Депутаты 18 ноября утвердили соответствующее решение парламентского комитета, принятое 16 ноября.

Курц поддержал идею лишить его неприкосновенности, что позволит завершить расследование, которое ведёт прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям. Ранее в ведомстве заявляли, что кроме Курца по делу проходят ещё девять его приближённых. Их подозревают в подкупе СМИ с 2016 по 2018 год. Прессе платили за публикацию опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии.

Хотя Курц и ушёл 9 октября в отставку с поста главы правительства, однако остался руководителем правящей партии и лидером её фракции в парламенте. Он отвергает обвинения, заявляя, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.

Ранее стало известно, что новый канцлер Австрии Александер Шалленберг назвал ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Он выразил уверенность, что непричастность политика к коррупции будет доказана. Шалленберг пообещал тесно сотрудничать с Курцем.