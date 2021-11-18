Парламент Австрии лишил неприкосновенности экс-канцлера Себастьяна Курца

Лидер Австрийской народной партии и бывший канцлер республики Себастьян Курц лишён депутатской неприкосновенности. Решение снять её принял Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента, сообщает РИА Новости.
Депутаты 18 ноября
Курц поддержал идею лишить его неприкосновенности, что позволит завершить расследование, которое ведёт прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям. Ранее в ведомстве заявляли, что кроме Курца по делу проходят ещё девять его приближённых. Их подозревают в подкупе СМИ с 2016 по 2018 год. Прессе платили за публикацию опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии.
Хотя Курц и ушёл 9 октября в отставку с поста главы правительства, однако остался руководителем правящей партии и лидером её фракции в парламенте. Он отвергает обвинения, заявляя, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.
Ранее стало известно, что новый канцлер Австрии Александер Шалленберг назвал ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Он выразил уверенность, что непричастность политика к коррупции будет доказана. Шалленберг пообещал тесно сотрудничать с Курцем.