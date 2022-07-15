Экс-депутат Рады рассказал, что Украине грозит дефолт уже в сентябре Экс-депутат Рады Кива: на Украине может наступить дефолт уже в сентябре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дефолт может наступить на Украине уже в сентябре 2022 года, сообщил лишенный мандата бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он написал в своем Telegram-канале, что сейчас Международный валютный фонд требует от Киева обязательных выплат по суверенному долгу, однако в стране просто не осталось для этого денег.

Украине грозит дефолт уже в сентябре, — написал Кива.

Он отметил, что в ближайшее время Украине нужно выплатить примерно $1 млрд, однако таких средств в стране нет. По словам Кивы, одному из самых прибыльных украинских предприятий — «Нафтогазу» — может грозить банкротство.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил в девять раз сократить объем экстренных кредитов для Украины. Аналитики объясняют это тем, что на фоне украинского кризиса и западных санкций в ЕС появились проблемы в собственной экономике, поэтому сначала нужно решать их, и только потом выделять средства на помощь Киеву.