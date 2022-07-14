ЕК ухудшила экономический прогноз по еврозоне из-за конфликта на Украине Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз по еврозоне из-за спецоперации на Украине

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Согласно обновленным ожиданиям, восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет.

Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% вместо 2,3%. Инфляция в 2022 году составит 7,6% вместо 6,1%, в 2023-м — 4% против прежних 2,7%.

Основой выводов Еврокомиссии стали растущие цены, ограничивающие потребительский спрос, а также опасения нехватки энергии зимой из-за сокращения поставок газа. Согласно апрельским прогнозам МВФ, полное прекращение поставок газа из России может стоить экономике ЕС 3% ВВП, в зависимости от того, насколько суровой будет следующая зима.

Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что один день отсрочки запуска «Северного потока» может обойтись Европе в более чем €200 млн. Расчёты исходят из предположения, что потребители в ЕС будут замещать недостающие объёмы газа, покупая его на бирже. Из-за спекуляции и возросшего спроса цены на газ на торгах могут достичь €3500 за тысячу кубометров

Аналитики считают, что избежать таких проблем помог бы не только запуск на полную мощность «Северного потока», но и начало работы «Северного потока — 2». Остановка на ремонт с 11 по 21 июля является плановой, но на фоне политической ситуации приостановка работы газопровода может затянуться.