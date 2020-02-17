Коты Кузя и Мурис переселились из городской думы в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова. Бывший мэр Риги поселил их в думе в 2009 году.
В период мэрства Ушакова коты жили в его кабинете, потом их переселили в помещения думской фракции «Согласие». Сейчас, как
Как писал NEWS.ru, двух котов экс-мэр Риги Нил Ушаков взял из приюта, таким образом он хотел подать пример горожанам. В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота он назвал Мурисом, второго — Кузей. Однако в августе 2019 года новоиспечённый мэр Олег Буров заявил об аллергии на кошек, поэтому животным пришлось переехать из его кабинета во фракцию «Согласие».
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