«Друг России» в Италии провалил поход на Рим

В семи регионах Италии прошли региональные выборы. Вопреки ожиданиям, ультраправая партия «Лига» под руководством Маттео Сальвини не смогла отвоевать у левоцентристов ключевой регион Тоскану. Это нанесло очередной удар по планам Сальвини на возвращение в правительство: стало ясно, что в ближайшие годы решения в Риме будут приниматься без него. Это плохие новости не только для самого Сальвини, но и для России, к которой ультраправый политик относился подозрительно благожелательно.

Региональные выборы в Италии 20-21 сентября стали первым голосованием после начала пандемии и тестом для правящей коалиции, состоящей из популистского движения «Пять звёзд» и левоцентристской Демократической партии. И, в целом, она его выдержала, хотя и потеряла контроль над регионом Марке в пользу крайне правой партии «Братья Италии». Главное же, коалиция сохранила за собой Тоскану, на которую претендовала «Лига» Сальвини.

Выборы в Тоскане станут решающими для Сальвини, — говорила перед началом голосования политический комментатор Барбара Фьяммери. — Если «Лига» победит, его звезда снова взойдёт, и никто не подвергнет сомнению его лидерство.

«Лига» сохранила за собой Венето с популярным губернатором Луца Зайя. Регион Марке тоже отошёл правой коалиции, но там победила кандидат от ультраправых «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Её называют конкурентом Сальвини за лидерством над итальянской правой коалицией, в которую помимо «Братьев Италии» и «Лиги» входит партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!».

Марке — важная победа для Мелони, — отметил профессор политологии в Римском университете Ла Сапиенца Маттиа Дилетти. — Её цель — возглавить коалицию, и она поняла, что это будет скорее марафон, чем спринт.

После двух раундов региональных выборов в этом году правая коалиция отвоевала себе больше половины итальянских регионов. В «Лиге» считают это основанием для роспуска парламента и новых общенациональных выборов. Однако их результаты на голосования 20-21 сентября были не такими серьёзными, чтобы правительство в Риме уступило их требованиям.

Думаю, правительство будет стабильно, но с небольшими волнениями, — добавляет Дилетти. — Для них слишком важно оставаться стабильными, чтобы иметь хорошие отношения с Европой.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, 20-21 сентября итальянцы голосовали на референдуме по вопросу сокращения мест в парламенте с 945 до 600. За это ратовали члены правящей коалиции «Пять звёзд», и более 70% проголосовавших поддержали такую меру.

Лидера «Лиги» Маттео Сальвини причисляют к «друзьям Кремля» в Европе. На словах политик, как и его ультраправая коллега из Франции Марин Ле Пен, горячо поддерживает Россию и гордится тем, что стал первым европейским политиком, посетившим Крым после присоединения к РФ. В марте 2017 года «Лига» договорилась о сотрудничестве с партией «Единая Россия», а её лидер пообещал бороться за отмену антироссийских санкций ЕС.

Сальвини обвиняют в том, что его любовь к РФ замешана на нелегальном финансировании его партии из Москвы. Так, в 2019 году портал BuzzFeed опубликовал расследование, согласно которому в октябре 2018 года трое членов «Лиги» встречались с российскими представителями Москвы в отеле «Метрополь». На встрече якобы шла речь о выделении итальянским ультраправым €3 млн на предвыборную кампанию со стороны российской нефтегазовой компании. В «Лиге» эти обвинения отрицают.

Маттео Сальвини не скрывает, что хочет возглавить правительство. До августа 2019 года его партия входила в правящую коалицию с «Пятью звёздами», а сам он занимал пост министра внутренних дел. В какой-то момент Сальвини показалось, что популярность «Лиги» достигла пика, и он объявил о выходе своей партии из коалиции. Политик рассчитывал, что будут объявлены досрочные выборы, которые «Лига» выиграет, таким образом, сделав его премьером, но события обернулись иначе. «Пять звёзд» договорились о новой коалиции с Демократической партией, и выборов удалось избежать.

Тогда Сальвини решил отвоёвывать Италию по кускам — через региональные выборы — пока вся страна не окажется в кармане у его партии. Но и здесь политической движение преследовало старое название — «Лига Севера». Сохраняя контроль над самыми северными регионами страны, партия Сальвини так и не смогла откусить у левоцентристов их бастионы — Эмилию-Романью и Тоскану.