«Дождь» заплатил 10 тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) выплатил штраф Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. При этом еще один штраф на 4 тысячи евро юристы телеканала решили обжаловать в суде.

Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро, — приводит портал слова главы Нацсовета Иварса Аболиньша.

Штраф в 10 тысяч на «Дождь» наложили за публикацию карты, где Крым изображен в составе РФ. 4 тысячи телеканал обязали выплатить за непредоставление аудиодорожки на латышском языке.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Также в декабре Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе недостоверной информации о спецоперации. Ранее стало известно, что РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь».