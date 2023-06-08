«Достали уже»: Кулеба зло ответил Эрдогану по ситуации с Каховской ГЭС Кулеба нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «1+1» раскритиковал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС. По его мнению, попытка разобраться в ситуации является «игрой в поддавки» с Россией.

Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость... Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые.. У нас уже был этот опыт. Это всё игра в поддавки с Россией, — заявил Кулеба.

Министр также назвал экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона негодяем и украинофобом из-за его высказываний по поводу причастности Украины ко взрыву дамбы около Новой Каховки.

7 июня Карлсон в первом выпуске своего нового шоу в Twitter заявил, что военнослужащие Украины могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. По его словам, российским военным не было смысла взрывать собственную инфраструктуру. Он также упрекнул американские СМИ в утаивании фактов и отметил, что граждан США обманывают.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.